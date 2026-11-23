

يقف السودان أمام تطور جديد مع عودة الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية إلى الواجهة، في اجتماعات لاهاي، حيث تتسع رقعة الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة بالاستعانة بمواد كيميائية محظورة دولياً، خلال العمليات العسكرية الجارية في البلاد.

انطلقت، اليوم، جلسات المؤتمر الحادي والثلاثين، الذي يجمع الدول الموقعة على معاهدة منع الأسلحة الكيميائية في العاصمة الهولندية لاهاي، وتركزت النقاشات على استخدام الجيش السودان للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار النزاع المسلح في السودان، الذي أسفر عن أزمة إنسانية خطيرة، وتزايد الشكاوى من استخدام الجيش للعتاد الحربي المحظور بموجب المعاهدات الدولية الملزمة.



ويأتي طرح الملف في وقت تواجه فيه سلطة بورتسودان ضغوطاً متزايدة لتقديم نتائج تحقيقاتها الداخلية، التي لم تنجح حتى الآن في تبديد الشكوك الدولية، أو توفير أدلة مستقلة تحسم الجدل بشأن طبيعة المواد المستخدمة، والجهات المسؤولة عنها.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أعده للمؤتمر، إنه يستذكر بقلق بالغ الأاخبار المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تناول القضية بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة للاتفاقية، التي تتيح للدول الأطراف طلب توضيحات بشأن حالات الاشتباه في عدم الامتثال لالتزاماتها.

وطالب الاتحاد السلطات السودانية بالتعامل مع الاتهامات بصورة سريعة وموضوعية وشفافة، مؤكداً استعداد المبعوث الأوروبي الخاص لنزع السلاح، وعدم الانتشار، ستيفان كليمنت، لتقديم المساعدة وفقاً لأحكام الاتفاقية، بما يعزز فرص التحقق من الادعاءات بعيداً عن التحقيقات المحلية وحدها.

وتعود أبرز محطات التحقيق الدولي في القضية إلى مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في سياق الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفرضت واشنطن عقوبات على السودان، شملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والائتمان الحكومي، قبل أن تعلن عن إجراءات إضافية دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي، تضمنت قيوداً على النقل الجوي للشركات المملوكة للحكومة السودانية.

ولم تكشف الإدارة الأمريكية بصورة علنية عن جميع تفاصيل الأدلة، التي استندت إليها في تحديدها، بما في ذلك المواقع الدقيقة التي شهدت الاستخدام المزعوم، وطبيعة الذخائر والمواد الكيميائية المعنية، وهو ما أبقى الحاجة قائمة إلى تحقيق فني مستقل تحت إشراف المنظمة الدولية المختصة.

جددت واشنطن في سبتمبر الماضي اتهاماتها خلال اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في 2024، وأنه ظل في حالة عدم امتثال لالتزاماته خلال 2025.

وباشر الجيش السوداني تحقيقاً غير أن تقريره لم ينهِ المطالب الدولية بإجراء تحقيق أكثر شمولاً وشفافية، إذ شددت الولايات المتحدة على أن التحقيقات التي تجريها المؤسسات الوطنية لا تغني عن التحقق الدولي المستقل، مطالبة بمنح الأمانة الفنية للمنظمة إمكانية الوصول الكامل والشفاف إلى المعلومات، والمواقع ذات الصلة، كما أكدت الحكومة البريطانية، في رد رسمي أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، أنها أثارت مخاوفها بشأن الاتهامات مع ممثلي القوات المسلحة السودانية، وطالبت باستكمال تحقيق وطني شامل ومحايد وموثوق، ومشاركة نتائجه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن.

وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية اتسعت دائرة المخاوف بشأن احتمال وجود مواد أو ذخائر كيميائية داخل منشآت عسكرية سودانية. وأصدرت المنظمة السودانية للسلام، الأسبوع الماضي، إنذاراً مبكراً بشأن معلومات قالت إنها تشير إلى تخزين ذخائر وأسلحة ثقيلة يُشتبه في احتواء بعضها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل مجمع عسكري في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى معلومات الرصد الميداني وتحليل المصادر المفتوحة ومطابقة صور الأقمار الصناعية، أن المجمع يقع بالقرب من جامعة النيل الأزرق وأحياء سكنية مكتظة، محذرة من المخاطر المحتملة في حال وقوع انفجار أو تسرب لمواد سامة.

وكشفت وثائق سرية عن اتهامات للجيش السوداني بتطوير ذخائر، تعتمد على غاز الكلور واستخدامها ضد قوات الدعم السريع، وتفتح الوثائق المسربة باباً جديداً أمام تحقيقات دولية قد تزيد من تعقيدات الحرب الدائرة في السودان.

وأشار تقرير، نشر في سبتمبر الماضي، بأن نحو 150 وثيقة سرية تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية، واستخدامها خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع.

ومن جانبها أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن القلق العميق إزاء تزايد الأدلة المادية والظرفية، وروايات الضحايا، وشهادات شهود العيان، التي تشير إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المقرر انعقادها في لاهاي.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك، صادر من جنيف، بإيلاء اهتمام خاص للاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، خلال النزاع المسلح الجاري في السودان.