

شهدت ولاية النيل الأزرق في السودان تصعيداً عسكرياً جديداً مع تقدم قوات تحالف تأسيس، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، على عدة محاور قتالية، واقتراب المواجهات من مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، وسط تقارير عن خسارة الجيش السوداني مواقع استراتيجية في محليتي باو وقيسان، وبدء نزوح بعض الأسر، بالتزامن مع إجراءات أمنية واستنفار عسكري في ولاية سنار المجاورة، تحسباً لامتداد المعارك إلى مناطق وسط السودان.

ويكشف تقدم قوات تحالف «تأسيس»، وخسائر الجيش وعدد أسراه في معارك باو وقيسان، هشاشة دفاعاته في جنوب النيل الأزرق، رغم الأهمية الاستراتيجية للإقليم واتصاله بسنار والنيل الأبيض والحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان.

اقتربت المعارك من مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، بعد تقدم ميداني أحرزته قوات تحالف «تأسيس»، المكوّن خصوصاً في محليتي باو وقيسان، في تطور يكشف اتساع الضغط العسكري على الجيش السوداني. وأدى التقدم على محاور القتال في الولاية إلى وصول المواجهات إلى مسافة تقارب 40 كيلومتراً من الدمازين، لتقترب بذلك من عاصمة الولاية.

وانتقل القلق من النيل الأزرق إلى ولاية سنار المجاورة، حيث فرضت السلطات المحلية حظراً ليلياً للتجول وقيوداً على حركة البضائع والأنشطة التجارية، بالتزامن مع تقهقر الجيش في عدة مناطق وسط مخاوف من امتداد القتال إلى ولايات وسط السودان.

ويحمل التقدم الجديد دلالات عسكرية تتجاوز حدود النيل الأزرق؛ إذ يضع انتشار الجيش في سنار والنيل الأبيض وكردفان تحت ضغط متزايد، بعد عجزه عن وقف تحركات قوات «تأسيس» على أكثر من محور.

وبحسب مصادر عسكرية ومحلية في المنطقة، تقدمت قوات تحالف «تأسيس» في محلية باو وسيطرت على منطقة الطاقة، كما دخلت المدينة 11 في محلية قيسان، وسط تقدم على بقية المحاور.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها مقاتلون تابعون له وجودهم داخل المقر الإداري للمحلية، بما يوفر دليلاً بصرياً على وصولهم إلى المنطقة.

وتم عرض مئات الأسرى من ضباط الجيش وجنوده، إضافة إلى مقاتلين أجانب قالوا، في مقاطع مصورة، إنهم يتبعون لجبهة تحرير تيغراي الإثيوبية، فضلاً عن عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة التي أعلنت القوات الاستيلاء عليها.

وحاول الجيش تبني خطاب الطمأنة بعد فقدانه عدة مواقع، لكن خطاب الطمأنة يتناقض مع تحركات الاستنفار والتعبئة العسكرية، وتقدم قوات «تأسيس» على محاور القتال.

وظهر مسؤول في الحكومة المحلية محذراً المواطنين من مغادرة المدينة، ومهدداً التجار بسبب إغلاق متاجرهم رغم اقتراب القتال منها، وهو ما فسّره سكان بأنه محاولة من الجيش لاتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

كما نشروا مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر انسحاب الجيش وفرار جنوده من ميادين القتال.

تقهقر الجيش في عدة مناطق جاء ليؤكد أن الرهان المستمر على الحسم العسكري لا يستعيد الاستقرار، بل ينقل الحرب إلى مناطق جديدة، ويضع مزيداً من المدنيين أمام خيارات النزوح.