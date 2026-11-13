"الصحة العالمية" تحذر من انتشار إيبولا في ريف الكونغو الديمقراطية

ترصد منظمة الصحة العالمية انتشارًا مقلقًا لفيروس إيبولا الفتاك في المناطق الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال تشيكوي إيهيكويزو، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة في جنيف، إن عدد الإصابات تراجع في المناطق التي شهدت ظهور الحالات الأولى، بعد مرور ستة أشهر على بدء تفشي المرض. وأشار إلى أن بعض مراكز العلاج في مدينة بونيا لم تعد تشغل سوى نصف أسرتها.

لكنه أوضح أن أعداد الإصابات ترتفع في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.

وقال إيهيكويزو: "التقدم المحرز هش وغير كافٍ".

وأضاف أن الوصول إلى هذه المناطق كان صعبًا بالفعل، حتى قبل اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى صعوبة إنشاء مراكز علاج جديدة في تلك المناطق، وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تحاول تعزيز قدرتها على التحرك بمرونة وسرعة أكبر، حتى تتمكن من مساعدة السكان في وقت أقصر.