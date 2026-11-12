مجموعة السبع تدعم الرباعية لوقف حرب السودان وإطلاق حوار مدني

مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) السودانيين إلى ضرورة الانخراط في مفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية سريعاً ومن دون عوائق، فيما حضت الجيش وقوات الدعم السريع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، ووقف الفظائع والانتهاكات.

وأكدت المجموعة أن وقف إطلاق النار الفوري ينبغي أن يترافق مع مسار سياسي يضمن حلاً سلمياً ودائماً، مشددة على ضرورة أن يكون الحوار موثوقاً وشفافاً، وبقيادة مدنية سودانية، وأن يعالج المظالم التاريخية ويحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وجاء الموقف في الإعلان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، عقب اجتماعهم في باريس، بمشاركة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.

ودعت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في مفاوضات، وعلى رأسها المفاوضات مع «الرباعية»، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما أعلنت دعمها لعمل الآلية «الخماسية» فيما يتعلق بتيسير الحوار، وحثت المجتمع الدولي على دعم جميع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وشدد البيان على ضرورة أن يسير الحوار السياسي بالتوازي والتنسيق الوثيق مع جهود وقف إطلاق النار، داعياً المجتمع الدولي الأوسع إلى مساندة المسارين.

أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء التداعيات المدمرة للحرب على السودانيين، وتنامي خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.

وحذر البيان من أن استمرار القتال، والقيود المفروضة على وصول المساعدات، والهجمات، بما فيها هجمات المسيّرات التي تطال المنشآت الصحية ومخيمات النازحين والبنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون للحصول على الغذاء، تعرّض مزيداً من الأرواح للخطر.

أفادت الأمم المتحدة أن ثلثي الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا في السودان خلال العام 2026، كانوا ضحايا ضربات طائرات مسيّرة.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن 410 أطفال قُتلوا أو أُصيبوا في السودان خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من هذا العام.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر للصحفيين في جنيف، إن ثلثي هؤلاء، أي نحو 270 طفلاً، أصيبوا جراء هجمات بطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة «تنقل الحرب إلى أماكن كانت آمنة في السابق».