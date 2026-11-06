الكونغو.. مسلحون على صلة بـ "داعش" يقتلون 33 شخصاً

ذكرت مجموعة مجتمع مدني محلية اليوم الجمعة أن مسلحين لهم صلة بتنظيم "داعش" قتلوا 33 شخصاً على الأقل في هجوم وقع الليلة الماضية على قرية في شرق الكونغو الديمقراطية وأحرقوا ونهبوا منازل.

وقال جاستن بالوكو، رئيس المجموعة إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" هي المسؤولة عن الهجوم على منطقة كانتين في إقليم شمال كيفو.

وأضاف بالوكو "حتى الآن، أحصينا 33 جثة وأكثر من 50 منزلا اشتعل فيه الحريق إلى جانب أشكال أخرى مختلفة من الدمار المادي".

وأجبر العنف قرويين على الفرار إلى أجزاء أخرى من الإقليم، حيث ينتشر تفش لفيروس إيبولا هو الأسرع انتشارا في التاريخ.