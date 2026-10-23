انهيار مبنى قيد الإنشاء في نيروبي ومخاوف من خسائر بشرية

انهار مبنى متعدد الطوابق وقيد الإنشاء في العاصمة الكينية الجمعة حسبما أعلن الصليب الأحمر، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إصابات وعمليات نهب في موقع الحادثة.

وأظهرت مقاطع متداولة على الإنترنت لحظة انهيار المبنى، مع تصاعد سحب كثيفة من الغبار أثناء سقوطه. ويقع المبنى في منطقة إيستلي المكتظة بالسكان والتي تضم منشآت تجارية ومباني سكنية، ويُعتقد أنه كان يتألف من نحو 18 طابقا.

ورصد صحافيون من وكالة فرانس برس المبنى وقد تحول إلى كومة من الأنقاض، بينما وصلت أعداد قليلة من فرق البحث والإنقاذ إلى المكان.

وقال عبدي عزيز، أحد سكان المنطقة ويبلغ 25 عاما، لوكالة فرانس برس "كانت هناك بعض المتاجر في الطابق السفلي، وكان العمال منشغلين بأعمال البناء".

وأضاف "لكن نظرا لتزامن الحادثة مع صلاة الجمعة، كان كثر منهم في المسجد. أعتقد أن عدد الوفيات قليل، إذ لم يكن أحد يسكن في المبنى".

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع عمليات نهب، ورجحت وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. كما أظهرت صور حشودا كبيرة تجمعت في محيط الحادث الذي وقع ظهرا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، حسبما شاهد مراسلو فرانس برس.

ولم تكن عمليات الإنقاذ قد بدأت بعد عند وصول فريق فرانس برس.

وتشهد نيروبي طفرة عمرانية متسارعة، مع انتشار المباني الشاهقة في أنحاء المدينة، لا سيما في حي إيستلي المعروف بأسواقه المزدحمة وبكونه مركزا للجالية الصومالية.

وثمة مخاوف كثيرة بشأن معايير سلامة البناء.

وبحسب تقرير صدر عن "المعهد الكيني لأبحاث وتحليل السياسات العامة"، فقد شهدت الفترة بين عامي 2009 و2019 انهيار 86 مبنى، ما أسفر عن مصرع نحو 200 شخص.

