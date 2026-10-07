السنغال تؤجل بدء العام الدراسي بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

أرجأت السنغال الثلاثاء بدء العام الدراسي على مستوى البلاد عقب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مدمرة أودت بحياة عدد من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية.وشهدت البلاد الواقعة في غرب إفريقيا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، أمطارا غزيرة أدت إلى فيضانات في العديد من المناطق وشلّت الحركة في أجزاء من العاصمة دكار حيث غمرت المياه بعض الأحياء كما تسببت في قطع عدد من الطرق الرئيسية.

وقال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الاثنين إن العواصف تسببت في "خسائر في الأرواح" دون تحديد عددها.

وعادة ما يبدأ موسم الأمطار في السنغال في يونيو ثم يبدأ التراجع تدريجا في أكتوبر.

وأعلنت وزارة التعليم في بيان الثلاثاء أن قرار تأجيل بدء العام الدراسي جاء "مدفوعا في المقام الأول بضرورة ضمان سلامة أطفالنا وحمايتهم".

وأضافت أن ذلك سيتيح أيضا، من بين أمور أخرى، عمليات "التنظيف والتعقيم والتطهير والترميم" للمرافق التعليمية.

وبدلا من البدء الأربعاء كما كان مقررا، سيبدأ العام الدراسي في المدارس الابتدائية والثانوية الاثنين المقبل.