كينيا تسجل أول وفاة بفيروس "إيبولا" على أراضيها

أعلن وزير الصحة الكيني وفاة أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد، لمواطن كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصل إلى العاصمة نيروبي السبت الماضي.

وأوضح الوزير أن المتوفى ظهرت عليه أعراض حمى شديدة ونزيف حاد تحت الجلد عقب وصوله إلى نيروبي، مشيراً إلى أن أدوية ربما أخفت أعراض الإصابة، قبل أن يتوفى الإثنين.

وأضاف أن السلطات تعمل حالياً على تحديد نحو 28 شخصاً خالطوا المتوفى، بينهم أفراد من أسرته وعاملون في القطاع الصحي.

وبذلك تصبح كينيا ثالث دولة تسجل حالة مرتبطة بسلالة إيبولا المتفشية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.