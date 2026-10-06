"أطباء بلا حدود" تحذر من تفاقم "إيبولا" بالكونغو

حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" الاثنين، من ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بفيروس إيبولا في إقليم شمال كيفو الواقع شمال شرق الكونغو الديموقراطية، داعية إلى زيادة قدرات العلاج.

و أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" أن تفشي إيبولا في شمال كيفو اشتد بصورة كبيرة منذ مطلع سبتمبر الماضي، وبات الإقليم يسجل نحو 40 في المئة من إجمالي الإصابات الجديدة المؤكدة في أنحاء البلاد.

وذكرت المنظمة أنه مع ظهور بؤر جديدة كل أسبوع، لا تزال قدرات العلاج غير كافية إلى حد كبير ولا تلبي الاحتياجات، وهذا الوضع يعرّض المرضى الحاليين ومجتمعات بأكملها لمخاطر أكبر ،مشيرة إلى أن قدرات علاج مرض إيبولا في شمال كيفو بلغت أقصى طاقتها.