مقتل 26 تلميذاً إثر اندلاع حريق في الكونغو الديموقراطية

قُتل ما لا يقل عن 26 تلميذا في تدافع وقع إثر اندلاع حريق في مدرسة في بوكافو، كبرى مدن شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، والخاضعة لسيطرة جماعة إم23 المسلحة، بحسب ما أفادت منظمة اليونيسف.

وأوضح المسؤول المحلي باتريس بودوجي لوكالة فرانس برس أن حريقا "مجهول" المصدر اندلع قرب مدرسة في حي باغيرا في الأطراف الشمالية للمدينة صباح الخميس، مضيفا "أعقب ذلك تدافع عنيف بين الطلاب بحثا عن طريق للخروج".

وذكرت اليونيسف في بيان أن 25 طفلا آخرين أصيبوا.

وأعلنت حركة "ام 23" الجمعة الحداد لمدة ثلاثة أيام، وسط حزن عم أنحاء البلاد إزاء هذه المأساة.

ومن المتوقع أن تُقام جنازات للضحايا اليوم السبت.

وقال كريستوف زيغاشاني، وهو ممرض في عيادة مجاورة "استقبلنا نحو 50 طالبا، إلى جانب عدد من المعلمين، كانوا مصابين بحالات اختناق حرجة".

وأضاف "من بين هؤلاء، كان عشرة قد فارقوا الحياة، فيما توفي أربعة آخرون في موقع الحادث.

وذكر أن 27 شخصا، بينهم معلمان، نُقلوا في حالة حرجة إلى مستشفيات أخرى في المدينة.

وأتى الحريق على منطقة واسعة وكثيفة العمران تقع على سفح تلة. وكان السكان يشقّون طريقهم عبر ركام المنازل المتفحمة المليئة بصفائح معدنية ملتوية.

تخضع بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو، لسيطرة جماعة إم23 المناهضة للحكومة، والتي استولت على مساحات واسعة من شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتقع المدينة على ضفاف بحيرة كيفو، وهي معروفة بمنازلها الخشبية المبنية على سفوح التلال.