10,420 وفاة وإصابة بفيروس «إيبولا» في الكونغو

ارتفع عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3398 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ‌⁠7022 ​حالة، بحسب بيانات حكومية نشرت الجمعة .

وأفاد أحدث تقرير عن الوضع الوبائي أصدره معهد الصحة العامة ، ​بأن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة ​هي منطقة ‌ساوث ​أوبانجي الواقعة في ​شمال غرب البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي المرض لا يزال خارج نطاق السيطرة وهو في طريقه لتجاوز تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 2014 و2016، وهو الأكثر فتكا على الإطلاق، والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وانخفض عدد الإصابات والوفيات الجديدة في مقاطعة إيتوري، بؤرة تفشي المرض، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه ارتفع بشكل حاد في مقاطعتي نورث كيفو وهوت-أويلي المجاورتين.

وينتشر التفشي في ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث تفاقم منه حالة انعدام الأمن والنزوح وإضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وحركة السكان المكثفة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن هناك خطرا من انتشار التفشي من الكونغو إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان المجاورتين، اللتين تحدان المقاطعات المتضررة.