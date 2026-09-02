كينيا تستضيف غدا الجولة الثالثة من اجتماعات "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"

ينظم تحالف الأديان لأمن المجتمعات غداً بالعاصمة الكينية "نيروبي"، الجولة الثالثة من اجتماعات الطاولة المستديرة لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة قيادات دينية وممثلين عن شركات تكنولوجيا وأكاديميين وصناع سياسات، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع.

وتأتي اجتماعات نيروبي استكمالاً للقاءات المبادرة التي بدأت في نيويورك، وتواصلت في باريس، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوار حول أبعاده الأخلاقية والإنسانية.

ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من دانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والبارونة جوانا شيلدز، الشريك الرئيسي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات في المبادرة، ود. مصطفى يوسف علي أمين عام شبكة الأديان من أجل الأطفال والمدير التنفيذي لمنظمة أريقاتو الدولية.

ويركز اللقاء على القضايا المرتبطة بالمسؤولية والأخلاقيات ودور القيم الإنسانية في توجيه التطور التقني، إلى جانب بحث مجالات التعاون بين المؤسسات الدينية والقطاع التكنولوجي والجهات الأكاديمية وصناع القرار.

وتعد مبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، منصة عالمية تجمع القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات، بهدف الإسهام في صياغة الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، بما يضمن بقاء الابتكار منطلقاً من قيم الكرامة الإنسانية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.