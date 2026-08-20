إصابات «إيبولا» في الكونغو تتجاوز 5 آلاف

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5 آلاف حالة، مسجلا 5021 إصابة، بينها 2378 وفاة، وفق أحدث بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت تواجه فيه البلاد أكبر تفشٍ للفيروس في تاريخها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي لا يزال يصنف «طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا»، محذرة من استمرار خطر انتشار الفيروس محليا ودوليا، وداعية الحكومات والشركاء إلى تكثيف جهود الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة لاحتواء التفشي.

ويطال التفشي، الذي أُعلن عنه في مايو الماضي، مناطق في شمال وشرق البلاد، حيث تعاني البنية الصحية ضعفا، فيما تواجه جهود الاحتواء تحديات من بينها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق ورفض بعض السكان الخضوع للفحوصات.