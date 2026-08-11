مقتل 14 عاملا في انهيار صخري بمنجم غير مرخّص في جنوب إفريقيا

قُتل 14 شخصاً من عمال المناجم غير النظاميين، معظمهم من ليسوتو، وأُصيب ثمانية آخرون من جراء انهيار صخري في منجم غير مرخّص في شمال غرب جوهانسبرغ، فيما يُعتقد أن عدداً آخر لا يزال عالقاً تحت الأرض، بحسب ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

ويعمل آلاف من عمال المناجم غير المسجلين، المعروفين باسم "زاما زاماس"، في جنوب إفريقيا، حيث ينقبون عن الذهب ومعادن أخرى في مناجم مهجورة، في ظروف شاقة وغالباً ما تكون بالغة الخطورة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبيرغ: "قُتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين، معظمهم من ليسوتو، جراء انهيار صخري".

وأضافت "نُقل ثمانية آخرون إلى المستشفى، فيما يُحتمل أن يكون عدد غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض. والشرطة موجودة في الموقع، ولا تزال العملية جارية".

ويأتي عمال المناجم غير القانونيين إلى جنوب إفريقيا من دول عدة في المنطقة، مدفوعين بالفقر والبطالة، فيما يرتبط هذا النشاط بالجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وقالت مايبيرغ: "لا تتوافر أي شروط للسلامة في الأماكن التي يعملون فيها. وهذه إحدى الحالات التي وقع فيها انهيار صخري".

وقضى نحو 90 من عمال المناجم غير القانونيين قبل نحو عامين، بعدما حاصرت الشرطة لأسابيع منجماً مهجوراً للذهب قرب مدينة ستيلفونتين غرب جوهانسبرغ، اعتباراً من أغسطس 2024، في محاولة لإجبار العمال على الخروج.

