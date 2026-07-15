الصحة العالمية: 80% من إصابات "إيبولا" الجديدة في الكونغو مجهولة المصدر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 80% من الإصابات الجديدة بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تنتج عن سلاسل انتقال مجهولة، ما يشير إلى انتشار المرض بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تتبعه، رغم تكثيف جهود الاستجابة.

وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2011 إصابة، بينها 754 وفاة.

وقال معهد الصحة العامة في البلاد، في أحدث تقاريره، إنه تم تسجيل 54 إصابة جديدة يوم الإثنين في ثلاثة أقاليم، من بينها إيتوري وشمال كيفو.