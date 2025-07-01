الإمارات تتضامن مع شعب السودان وتعزي في ضحايا انهيار منجم للذهب

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع أسر وذوي الضحايا والشعب السوداني الشقيق، في حادث انهيار منجم لتعدين الذهب في منطقة هويد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن مواساتها وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الشركة المسؤولة عن المشروع، أعلنت أول من أمس، أن منجماً للذهب انهار جزئياً في شرقي السودان، ما أسفر عن مقتل 11 من عمال المناجم.

ووقع الانهيار في منجم «كرش الفيل» في بلدة الحويد الصحراوية بولاية نهر النيل شرقي البلاد، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. وأضاف البيان أن سبعة عمال آخرين أصيبوا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحذير للمنقبين

وأشارت الشركة إلى أنها أوقفت أعمال التنقيب في الموقع، وجددت تحذيراتها للمنقبين التقليديين بعدم العمل في الموقع.

يُذكر أن السودان يُعد من كبار منتجي الذهب في أفريقيا، لكن حوادث انهيار المناجم شائعة بسبب ضعف معايير السلامة. وشهدت البلاد حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة، من بينها انهيار عام 2023، أدى إلى مقتل 14 عاملاً، وآخر في عام 2021، أسفر عن مقتل 38 شخصاً.

ومنذ اندلاع الحرب في 2023، يعتمد أطراف الحرب بشكل متزايد على عائدات الذهب، وفقاً لمصادر رسمية وخبراء. وينتشر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في غالبية أنحاء السودان، وكان يعمل فيه مليونا شخص على الأقل قبل الحرب، بحسب تقديرات مصادر في قطاع التعدين.

ويجذب التعدين التقليدي عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل الحرب التي تركت الملايين على شفا المجاعة في مناطق عدة.