الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا قبل منتصف أغسطس

بعد طول انتظار، حددت ليبيا موعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، وبحسب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، فإن موعد الاقتراع لانتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية سيتم قبل منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأرجع السايح أسباب إطالة فترة انتظار انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية إلى الحالة الأمنية التي شهدتها العاصمة، وكذلك إلى التحقق من الحالة الجنائية للمرشحين البالغ عددهم 4 آلاف مرشح، مشيراً إلى أن العطلات الطويلة والمناسبات الدينية والظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة، تسببت أيضاً في إطالة زمن العملية الانتخابية.

وأعلن السايح انتهاء مفوضية الانتخابات من طباعة بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع، وأن عملية توزيع بطاقة «ناخب» تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع تدشين مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي ستستمر حتى يوم الصمت الانتخابي.

وينتظر أن تشمل المرحلة الثانية 62 بلدية في مختلف مناطق البلاد من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية وسرت (غرب) وبنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء (شرق) وسبها وغات والجفرة (جنوب).

وكان مكتب النائب العام، كشف أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية من أصل 4214 مرشحاً ملاحقون في قضايا جنائية وجنح، وقال، في ببان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت إمدادها بالحالة الجنائية لـ4214 مرشحاً قبل اعتمادهم لخوضهم السباق.