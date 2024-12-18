أمريكا و4 دول أوروبية تدعم الخطة الأممية في ليبيا

عبّرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أمس، عن ترحيبها بمقترح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للدفع قدماً بالعملية السياسية في البلاد، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن «تبني أي مبادرات موازية تقوض الجهود الأممية».

وقالت سفارات الدول الخمس في ليبيا عبر بيان مشترك: «ندعم بقوة الجهود الشاملة الساعية إلى تحقيق اتفاق سياسي من شأنه معالجة الانقسام المؤسساتي وتوحيد الحكومة والبلاد، وعلى نطاق أوسع».

كما أكد البيان المشترك، الذي نشرته البعثة الفرنسية في ليبيا، دعم الدول الخمس للجهود الرامية إلى وضع «مسار ذي مصداقية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جامعة وحرة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي ويتسق مع قرارات مجلس الأمن».

وأبدت السفارات الخمس استعدادها «لبذل كل ما في وسعنا لضمان نجاح هذه الجهود»، وحثت جميع الأطراف الليبية المعنية على المشاركة في عملية الأمم المتحدة «بحسن نية وبروح من التوافق».

وأضافت: «ندعو جميع الأطراف ذات الصلة إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة من شأنها أن تقوض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ونؤكد من جديد التزامنا بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها».

وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني كوري، قالت في إحاطة أمام مجلس الأمن، إنها قدمت لليبيين خطة لتجاوز الوضع القائم وإجراء الانتخابات، معتبرة أن الإطار الحالي «لن يؤدي إلى انتخابات سلمية ناجحة إلا بعد إجراء بعض التعديلات».