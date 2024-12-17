نزوح 12 مليون شخص في السودان بسبب الصراع

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، بأن 11.7 مليون شخص نزحوا داخلياً وخارجياً، منذ أبريل الماضي، بسبب انعدام الأمن وتواصل النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال المنظمة في بيان إنه منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، نزح 11.7 مليون شخص، بما في ذلك 8.6 ملايين نازح داخلياً و3.1 ملايين نازح إلى البلدان المجاورة.

كما لفت إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي، نزح 393 شخصاً من مدينة الجزيرة وسط السودان، بسبب تصاعد حدة النزاع في المنطقة. وتسببت الحرب في تدمير المدن والقرى والبنية التحتية، وشملت آثارها أعمال عنف طالت المدنيين في عدة ولايات، أبرزها الخرطوم ودارفور وكردفان.

وأجبر النزاع الملايين على الفرار من منازلهم، حيث لجأ عدد كبير إلى المناطق الأكثر أمناً داخل السودان، مثل ولايات الجزيرة ونهر النيل، في حين عبر آخرون الحدود إلى دول مجاورة كتشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا. وترافق النزوح مع تفاقم الأزمات الإنسانية، مثل نقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، ما دفع المنظمات الإنسانية إلى التحذير من كارثة طويلة الأمد ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب وتقديم المساعدات اللازمة.