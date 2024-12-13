الإمارات ترحب باتفاق نبذ الخلافات بين الصومال وإثيوبيا

وام، - رويترز

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا بشأن نبذ الخلافات، معربة عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القرن الأفريقي.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بجهود الجمهورية التركية الصديقة وبالمساعي التي بذلها رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تجمعها بكل من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، علاقات وثيقة ومميزة، وتؤكد حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية.

وكانت الصومال وإثيوبيا قالتا إنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال. وقال زعيما البلدين إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات الأربعاء بوساطة الرئيس التركي.

وفي بيان مشترك صدر في وقت متأخر الأربعاء، قالت الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقتا على بدء مفاوضات فنية بحلول نهاية فبراير من العام المقبل واختتامها في غضون أربعة أشهر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة بعد ذلك: «هذا الإعلان المشترك يركز على المستقبل وليس الماضي».

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إنه مستعد للعمل مع إثيوبيا، بينما رحب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالجهود التركية لحل النزاع.