السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم

حذرت منظمة إغاثية دولية، من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك، في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، الأربعاء، أن عدد السودانيين الذين أثرت فيهم الحرب يمثلون 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم أجمع، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

ولفتت المنظمة إلى أن عدد السودانيين يمثل 1 في المئة من سكان العالم فقط، بينما يوجد بالسودان 10 في المئة من إجمالي الأزمات الإنسانية في العالم أجمع، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها السودانيون. ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات إنسانية حول العالم بـ 305 ملايين شخص. وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان، البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليوناً، بينهم 11 مليوناً واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، ويليه قطاع غزة والضفة الغربية، وميانمار وسوريا وجنوب السودان. يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح.