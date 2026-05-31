"الصحة العالمية": تعافي 5 حالات من فيروس إبيولا شرقي الكونغو

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تعافي خمسة مرضى من نوع نادر من فيروس إيبولا ، وذلك خلال زيارته لمدينة بونيا بشرق الكونغو، بؤرة تفشي الفيروس.

وقال جيبريسوس خلال افتتاح مركز للعلاج من إيبولا في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري " خرج أربعة أشخاص اليوم، كما خرج شخص أمس السبت".

وأضاف" بالطبع مازلنا نعمل على التوصل للقاحات وعلاجات، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص لا يمكن أن يتعافوا من إيبولا".

وقالت المنظمة إن أحدث الإحصاءات أظهرت وجود 906 حالات مشتبه بها و 223 حالة وفاة مشتبه بها. كما أكدت أوغندا تسجيل تسع حالات إصابة وحالة وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس الأول الجمعة.

وأكد جيبريسوس أهمية مشاركة المجتمع في التصدي للتفشي خلال افتتاح مركز العلاج الجديد اليوم الأحد.

وقال" إذا جاء شخص إلى المنشآت الصحية عندما شعر بالأعراض، يمكن أن يحصل على الدعم ويتمكن من التعافي، لذلك الأمر الرئيسي هو التوجه إلى المنشأة في أقرب وقت ممكن والحصول على الدعم الضروري".