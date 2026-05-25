«إيبولا» يودي بحياة 204 أشخاص في الكونغو الديمقراطية

أودى وباء إيبولا بحياة 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أصل 867 حالة مشتبهاً بها مسجلة، وفق أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة.

وكانت حصيلة سابقة لمنظمة الصحة العالمية أفادت، الجمعة، بوفاة 177 شخصاً من أصل 750 حالة مشتبهاً بها.

وأعلنت الكونغو الديمقراطية في 15 مايو تفشي المتحوّر بونديبوغيو من الفيروس المسؤول عن الوباء والذي تصل نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة به إلى 50 %.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عامة ذات نطاق دولي لمواجهة هذه الموجة السابعة عشرة من تفشي الفيروس.

وأودى إيبولا بأكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال الخمسين سنة الماضية مع تراوح معدل الوفيات الناتجة عنه بين 25 و90 %. وتسبب التفشي الأكثر فتكاً للوباء في الكونغو الديمقراطية بوفاة نحو 2300 شخص من أصل 3500 إصابة بين 2018 و2020.

وحذّر رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، بأن هناك «عشر دول مهددة» بتفشي الفيروس، هي جنوب السودان، ورواندا، وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، والكونغو، وبوروندي، وأنغولا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزامبيا.