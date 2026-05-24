«إيبولا» يهدد 10 دول أفريقية

حذّرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، من أن عشر دول في القارة معرّضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مركز الوباء، وأوغندا المجاورة لها.

وقال رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في مؤتمر صحفي، أمس: «لدينا عشر دول مهددة بتفشي الفيروس»، موضحاً أن الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر، أمس، وفاة ثلاثة من متطوعيه في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بؤرة تفشي الوباء، مرجحاً إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس الماضي.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، أمس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا مرتبطة بالتفشي الواسع للفيروس في الكونغو المجاورة، بينها شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي.

ووفقاً للوزارة، تعود الإصابتان الجديدتان لسائق وممرضة سبق لهما أن اختلطا بالمريض الأول، أما الحالة الثالثة المؤكدة، فهي لامرأة كونغولية وصلت جواً إلى العاصمة كامبالا.

وأكدت الوزارة استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة، ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها.

وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس أيبولا في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ عالمية، كثفت باكستان إجراءات الفحص في المطارات بمختلف أنحاء البلاد، إلى جانب خطوات احترازية أخرى.

ووفقاً لوزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق أمس السبت، فقد أصدر وزير الصحة، مصطفى كمال، تعليمات إلى السلطات لتنفيذ بروتوكولات فحص وقائية صارمة في جميع المطارات لمنع تفشٍ محتمل للفيروس.

وقالت الوزارة إن تفشي فيروس إيبولا الحالي لا يزال محصوراً في دولتي الكونغو وأوغندا الأفريقيتين، مستشهداً بتقارير منظمة الصحة العالمية بأنه لم يكن هناك أي حالة تم رصدها خارج أفريقيا حتى الآن.

ووجهت نصائح للمسافرين الذين يعتزمون السفر إلى دول أفريقية بمراجعة إرشادات السفر والصحة ذات الصحة قبل مغادرتهم.

إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة ​مؤقتاً دخول المقيمين الدائمين ​الشرعيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونجو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس ⁠إيبولا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: «تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة محدودة من الزمن يوفر توازناً بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ».