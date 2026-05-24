«إيبولا» يهدد 10 دول أفريقية

وقال رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في مؤتمر صحفي، أمس: «لدينا عشر دول مهددة بتفشي الفيروس»، موضحاً أن الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا.
من جهته، أعلن الصليب الأحمر، أمس، وفاة ثلاثة من متطوعيه في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بؤرة تفشي الوباء، مرجحاً إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس الماضي.
وأكدت الوزارة استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة، ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها.
ووفقاً لوزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق أمس السبت، فقد أصدر وزير الصحة، مصطفى كمال، تعليمات إلى السلطات لتنفيذ بروتوكولات فحص وقائية صارمة في جميع المطارات لمنع تفشٍ محتمل للفيروس.
وقالت الوزارة إن تفشي فيروس إيبولا الحالي لا يزال محصوراً في دولتي الكونغو وأوغندا الأفريقيتين، مستشهداً بتقارير منظمة الصحة العالمية بأنه لم يكن هناك أي حالة تم رصدها خارج أفريقيا حتى الآن.
ووجهت نصائح للمسافرين الذين يعتزمون السفر إلى دول أفريقية بمراجعة إرشادات السفر والصحة ذات الصحة قبل مغادرتهم.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: «تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة محدودة من الزمن يوفر توازناً بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ».