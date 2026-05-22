منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديموقراطية صار "مرتفعا جدا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد تم رفعه من مستوى "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني"، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه "عال على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".

وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديموقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس.

وأضاف "حتى الآن، تم تأكيد 82 إصابة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع سبع وفيات مؤكدة".

وتابع تيدروس أن "فيروس إيبولا يتفشى بسرعة في جمهورية الكونغو الديموقراطية".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الوضع في أوغندا مستقر، حيث تم تأكيد إصابتين لشخصين سافرا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع حالة وفاة واحدة".

وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة لتفشي المرض.