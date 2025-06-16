توتر في وسط نيجيريا غداة هجوم دام

غداة الهجوم الذي خلف عشرات القتلى في ولاية بينو، فرقت الشرطة، أمس، تظاهرة في ماكوردي عاصمة الولاية في وسط نيجيريا، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المجتمعات المحلية بين حين وآخر.

وخرج الآلاف إلى شوارع المدينة بحسب شهود محليين لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنف الدوري في المنطقة.

وبحسب شهود عيان، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وقتل مسلحون عشرات الأشخاص في يليواتا وسط البلاد، وهي المنطقة التي شهدت تصاعداً في أعمال العنف لأشهر بين رعاة الفولاني والمزارعين للسيطرة على الأراضي والموارد. وأكد المتحدث باسم حاكم بينو أن عدد القتلى بلغ 54 قتيلاً في حين تحدث سكان يليواتا عن 100 قتيل على الأقل.