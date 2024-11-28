السودان: تسجيل 253 إصابة جديدة بوباء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 253 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 42 ألفاً، بينها 1180 وفاة منذ شهر أغسطس الماضي.

وقالت، إنه جرى تسجيل 15 إصابة جديدة بحمى الضنك، دون وقوع حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و250 إصابة، بينها 15 حالة وفاة.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أعلنت الصحة السودانية رصد 232 حالة اشتباه بمرض حمى الضنك، بينها وفاتان.

ووصف أطباء الوضع الصحي بالسودان بالكارثي، وحذروا من تفاقمه بشكل أوسغ في ظل انتشار لأمراض معدية مثل (السل) و(الكوليرا) و(شلل الأطفال) و(الحصبة) وقالوا إن حوالي (45) ألف طفل مهدد بسوء التغذية و(176) ألف امرأة حامل ومرضعة مهددة بالموت، فضلاً عن تسجيل نحو (16) ألف إصابة بمرض السل.

إلى ذلك، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ترحيبها بإعلان السلطات السودانية إنشاء مراكز إنسانية تابعة للأمم المتحدة في الأبيض وكادقلي والدمازين، وتمكين موظفي الأمم المتحدة من الإشراف على الاستجابة الرئيسية في جميع أنحاء السودان. وقالت المسؤولة الأمريكية في تدوينة على «إكس»، «إنها خطوة أساسية إلى الأمام»، وأضافت: «يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية للجوعى في مختلف أنحاء السودان على وجه السرعة».

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوضح في تقرير نشره، الجمعة، أنه سيحتاج إلى 16.9 مليار دولار لتمويل عملياته في عام 2025، من أجل تقديم المساعدة إلى 123 مليون شخص على مستوى العالم، محذراً من أنه سيكون عاماً مليئاً بالأزمات الشديدة.

وقدّر البرنامج التابع للأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى 1.9 مليون شخص صاروا على شفا المجاعة في 2024، لا سيما في السودان، وفق البيان.