الإمارات تتضامن مع جنوب أفريقيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة كيب الشرقية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات في مقاطعة كيب الشرقية بجنوب أفريقيا إلى 57 قتيلاً، وفق ما أعلنه وزير حكومي زار موقع الكارثة، أمس.

وقال وزير الحكم التعاوني والشؤون التقليدية، فيلينكوسيني هلابيسا: «إن الفيضانات التي اجتاحت بلدة مثاثا بجنوب شرق البلاد، تعد كارثة حقيقية ومصيبة في ظل هذا العدد الكبير من الضحايا.

وبدأت فرق الإنقاذ، الخميس، يوماً ثالثاً في البحث عن المفقودين، بعدما تسببت الفيضانات العارمة في تدمير أجزاء من مقاطعة كيب الشرقية الريفية في جنوب البلاد، وأسفرت عن مقتل العشرات».

وقالت السلطات، إنها تتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ومن بين المفقودين 4 طلاب في المرحلة الثانوية، جرفت مياه الفيضان حافلتهم بالقرب من أحد الأنهار، الثلاثاء الماضي.

وأكدت حكومة المقاطعة، مقتل 6 طلاب كانوا على متن الحافلة، بينما تم إنقاذ 3 بعدما تشبثوا بالأشجار واستغاثوا بالنجدة.

وكانت الفيضانات ضربت المقاطعة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعدما جلبت جبهة باردة شديدة أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية وثلوجاً إلى أجزاء من شرق وجنوب البلاد.

وكان خبراء الأرصاد حذروا من سوء الأحوال الجوية الأسبوع الماضي.