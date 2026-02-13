مدغشقر.. إعصار جيزاني يدمر 18 ألف منزل ويودي بحياة 36 شخصاً

ذكرت السلطات يوم الخميس أن إعصار جيزاني أدى إلى مقتل 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 370 آخرين وتدمير ما يقرب من 18 ألف منزل في أنحاء مدغشقر.

وأعلن رئيس مدغشقر حالة الكارثة الوطنية ووجه نداء للقادة الدوليين لمساعدة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وضرب الإعصار المداري اليابسة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وتسبب في دمار واسع النطاق في مدينة توماسينا الساحلية الرئيسية على الساحل الشرقي قبل أن يجتاح البلاد.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث يوم الخميس إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 36 شخصا على الأقل بينما فقد ستة أشخاص، وأضاف أن 374 شخصا أصيبوا وتأثر أكثر من 250 ألف شخص بالعاصفة.

وقالت السلطات إن 32 حالة وفاة حدثت في منطقة توماسينا، الميناء الرئيسي والمركز الاقتصادي للبلاد وقال الرئيس مايكل راندريانيرينا إن 75% من المدينة تضرر أو دمر.

ويعيش الكثير من سكان مدغشقر البالغ عددهم 31 مليون نسمة في منازل لا توفر مأوى كافياً من العواصف القوية، وقالت السلطات إن العديد من الوفيات نجمت عن انهيار المباني.

وذكرت وكالة الكوارث أن 17 ألفا و 980 منزلاً تعرض للدمار وتضرر أكثر من 37 ألف منزل آخر بسبب إعصار جيزاني الذي جلب رياحاً تجاوزت سرعتها 195 كيلومتراً في الساعة .

وتعتبر مدغشقر، الواقعة قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، معرضة بشكل خاص للعواصف المدمرة التي تهب من المحيط الهندي وقد ضربها أكثر من اثني عشر إعصاراً أو عاصفة مدارية قوية منذ عام 2020.

وضرب إعصار الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة الشهر الماضي فقط، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.