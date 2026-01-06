3 شروط أمريكية لتجنيب فنزويلا عملية عسكرية جديدة

تطالب إدارة ترامب الزعيمة المؤقتة لفنزويلا باتخاذ عدد من الخطوات المؤيدة للولايات المتحدة التي رفض سلفها القيام بها، إذا أرادت تجنّب مصير مماثل.

ووفق صحيفة بوليتيكو، قال مسؤول أمريكي مطلع على الوضع وشخص آخر على دراية بالمناقشات الداخلية في الإدارة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا ديلسي رودريغيز أنهم يريدون رؤية ثلاث خطوات على الأقل: تشديد الحملة على تدفقات المخدرات؛ وطرد الإيرانيين والكوبيين وغيرهم من عناصر الدول أو الشبكات المعادية لواشنطن؛ ووقف بيع النفط لخصوم الولايات المتحدة.

وأضاف المصدران أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أيضًا أن تعمل رودريغيز — نائبة الرئيس السابقة التي تدير فنزويلا حاليًا — في نهاية المطاف على تسهيل إجراء انتخابات حرة والتنحي عن السلطة، غير أن المهل الزمنية لهذه المطالب مرنة، ويشدد المسؤولون الأمريكيون على أنه لا توجد انتخابات وشيكة.

وبعد يومين من الضربة الأمريكية التي استهدفت فنزويلا وأسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، لا يزال الكثير غير واضح بشأن ما تخطط له واشنطن في مرحلة ما بعد ذلك.

ويجادل البيت الأبيض بأن إطاحة مادورو كانت إجراءً لإنفاذ القانون ضد تاجر مخدرات، وليست عملية تغيير نظام أو حربًا — وهو الإطار الذي اعتمد عليه لتفسير خطواته المحدودة حتى الآن، لكن ميل الرئيس دونالد ترامب إلى التحرك الدراماتيكي والضربات الموجهة قد يواجه اختباره الأصعب في فنزويلا، الدولة المنهكة اقتصاديًا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، حيث قد تؤدي الأخطاء إلى العنف ومظاهر أخرى من عدم الاستقرار.

وتبدو رودريغيز حجر الزاوية في أي استراتيجية أمريكية قد تتبلور، فعلى الرغم من كونها حليفة قديمة لمادورو وتتمتع بخلفية اشتراكية راسخة، فإن فريق ترامب واثق مع ذلك من أنها ستنفذ مطالبه، وإذا لم تفعل، فقد حذر ترامب من أنها ستواجه عملًا عسكريًا كبيرًا.