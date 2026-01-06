زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا قوته الأولية 6.2 درجات على مقياس ريختر، هز منطقة تشوكوجو ‌غرب اليابان، اليوم "الثلاثاء"، وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية.

وقالت إن مركز الزلزال يقع في الجزء الشرقي من مقاطعة شيماني، موضحة أنه لا يوجد خطر من ‍حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

من جهتها أعلنت هيئة ‌تنظيم الطاقة النووية اليابانية، أن سير العمل المحطة ​لم يتعطل جراء الزلزال.

وقال متحدث باسم الهيئة، ⁠إنها تتحقق من وجود أي تأثير محتمل على الوحدة رقم اثنين في المحطة، والتي تعمل منذ ديسمبر 2024 بعد توقفها ‌عقب انفجار مفاعل فوكوشيما في مارس 2011.

وبلغت ‌شدة الزلزال ​خمس درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتألف من سبعة مستويات.

من ناحيتها أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان، تعليق ‌رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة بين منطقتي شين - أوساكا وهاكاتا ⁠عقب وقوع الزلزال.