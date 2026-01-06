زعيمة المعارضة الفنزويلية تصعّد هجومها على السلطة وتلوّح بالعودة

أكدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أمس الاثنين أنها تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن" منتقدة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وقالت ماتشادو في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" من مكان لم يكشف عنه "أنا أخطط للعودة إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن"، مضيفة أنها تعتقد أن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "هي واحدة من المهندسين الرئيسيين لعمليات التعذيب والاضطهاد والفساد وتهريب المخدرات" في البلاد.

وأضافت أنها تعتزم جعل بلادها التي تملك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم "مركز الطاقة" في الأميركتين، بعد يومين من اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت "سنجعل فنزويلا مركز الطاقة في الأميركتين، سنعمل على إرساء سيادة القانون، سنفتح الأسواق، سنكون في حاجة لإرساء الأمن لجذب الاستثمار الأجنبي".