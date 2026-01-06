على امتداد تاريخ أمريكا اللاتينية، برزت شخصيات اعتُبرت رموزاً وطنية خالدة، وأخرى حُفرت أسماؤها في الذاكرة الجماعية بوصفها نماذج للخيانة أو التفريط بالسيادة.

ورغم اختلاف الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء، فإن العامل المشترك بين «الأبطال» كان الدفاع عن مصالح الشعوب والاستقلال الوطني، في حين ارتبط «الخونة»، وفق القراءة التاريخية السائدة، بتغليب المصالح الأجنبية على حساب السيادة الوطنية، وفق تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

في المراحل الأولى، تمثلت البطولة في مقاومة الاستعمار الإسباني، ثم تطورت لاحقاً لتشمل التصدي للنفوذ الغربي، الذي تعزز منذ أواخر القرن التاسع عشر مع إعلان «مبدأ مونرو»، والذي نظر إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها مجال نفوذ مباشر للولايات المتحدة.

ومن أبرز الشخصيات التي رسخت مكانتها:

ميغيل إيدالغو إي كوستيلا (1753–1811)

كاهن مكسيكي وقائد شرارة الاستقلال عن إسبانيا عام 1810 عبر «نداء دولوريس». عُرف بلقب «أب الأمة»، وقاد حركة شعبية ألغت العبودية والضرائب وأعادت أراضي السكان الأصليين، قبل إعدامه عام 1811.

خوسيه ماريا موريلوس (1765–1815)

خلف إيدالغو في قيادة الكفاح المكسيكي، وأطلق برنامج «مشاعر الأمة» الذي دعا لإلغاء العبودية والتمييز العنصري وترسيخ السيادة الشعبية، قبل إعدامه على يد الاستعمار الإسباني.

سيمون بوليفار (1783–1830)

المحرر الفنزويلي الذي قاد تحرير فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا من الحكم الإسباني، وسعى لتوحيد أمريكا الجنوبية في دولة واحدة.

خوسيه دي سان مارتين (1778–1850)

قائد تحرري بارز في الأرجنتين وتشيلي وبيرو، وأسهم في إنهاء الحكم الاستعماري وإلغاء العبودية، ويُعد من أهم رموز الاستقلال في المنطقة.

بانشو فيا (1878–1923)

أحد أبرز قادة الثورة المكسيكية، وواجه التدخل العسكري الأميركي عام 1916، ليصبح رمزًا للمقاومة الشعبية ضد الهيمنة الخارجية.

أوغستو ساندينو (1895–1934)

زعيم المقاومة النيكاراغوية ضد الاحتلال الأمريكي، ونجح في إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب قبل اغتياله، ليصبح رمزاً لمناهضة الإمبريالية.

سلفادور أليندي (1908–1973)

أول رئيس ماركسي يصل إلى السلطة ديمقراطياً في تشيلي، قاد إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، وقُتل خلال انقلاب عسكري مدعوم من الولايات المتحدة عام 1973.

فيدل كاسترو (1926–2016)

قائد الثورة الكوبية التي أطاحت بنظام باتيستا عام 1959، وأسس دولة اشتراكية نفذت إصلاحات اجتماعية شاملة رغم الحصار الأمريكي.

إرنستو «تشي» غيفارا (1928–1967)

أيقونة ثورية عالمية، شارك في الثورة الكوبية وقاد حركات مسلحة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وأُعدم في بوليفيا بعملية ارتبط اسم وكالة الاستخبارات الأمريكية بها.

هوغو تشافيز (1954–2013)

رئيس فنزويلا وقائد «الثورة البوليفارية»، انتهج سياسات اشتراكية، أمم قطاع النفط، ودعا لتكامل إقليمي مستقل عن الهيمنة.

في المقابل، تشكلت صورة «الخونة» في الوعي التاريخي من قادة قبلوا التفريط بجزء من السيادة، مقابل الاستقرار أو الدعم الغربي.