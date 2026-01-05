عطل لاسلكي يشل حركة الطيران في جميع أنحاء اليونان

تقرر ⁠تعليق حركة الطيران في جميع أنحاء اليونان، أمس، بعد أن أدت أعطال في الترددات اللاسلكية إلى شلل منظومة الاتصالات الجوية، ما تسبب في تقطع السبل بآلاف المسافرين وتوقف عمليات المطارات.

وأكدت إدارة مطار أثينا تعليق كافة الرحلات القادمة والمغادرة مؤقتاً، فيما أوضحت وزارة النقل أن الخلل أصاب ترددات «منطقة معلومات الطيران»، ما استدعى إصدار إشعار للملاحين وتقييد الحركة الجوية بتسيير رحلات جزئية فقط حفاظاً على السلامة، ريثما تنتهي التحقيقات الجارية.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية، إن بعض الرحلات الجوية التي تحلّق عبر ⁠المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيوداً فرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة، وتعطلت عشرات ​الرحلات الجوية. وقال رئيس رابطة ​مراقبي الحركة الجوية اليونانية ​لمحطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية «إي.آر.تي»: «لسبب ما انقطعت جميع ⁠الترددات فجأة. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو».

وأضاف: «لم يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة. من ​المؤكد ​أن المعدات التي لدينا قديمة للغاية. أبلغنا عن هذا الأمر عدة مرات من قبل». ونقلت وكالة ‌«رويترز» عن مسؤول في وزارة النقل أن بعض الطائرات المتجهة شمالاً وشرقاً سمح لها بالإقلاع، مضيفاً أن أكثر من 75 رحلة جوية تأجلت.

وفي إسرائيل، قال متحدث باسم هيئة المطارات إن المجال الجوي اليوناني مغلق لعدة ساعات، وأصدر إرشادات للمسافرين بتوقع تأخيرات في الوصول والمغادرة.

الوجهة البديلة

من جانبه، أعلن مطار القاهرة الدولي رفع درجة الاستعداد القصوى عقب إغلاق المجال الجوي اليوناني، ما أدى إلى تحويل مسارات عدد من الرحلات الدولية إلى القاهرة كبديل تشغيلي آمن.

وأوضح بيان لشركة ميناء القاهرة الجوي أن المطار استقبل رحلات محوّلة تابعة لشركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية كانت متجهة إلى وجهات أوروبية، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة الجوية واستمرارية الخدمات وفق المعايير الدولية.