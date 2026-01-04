ترامب: نائبة رئيس فنزويلا ستدفع ثمناً أكبر من مادورو "في هذه الحالة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" اليوم الأحد إن ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد تدفع ثمنا باهظا يفوق ما دفعه مادورو "إذا لم تفعل الصواب".

وكان ترامب قد أشاد برودريجيز في البداية أمس السبت، بعد اعتقال قوات أمريكية لمادورو وزوجته في كراكاس. إلا أن نائبة الرئيس قالت لاحقا إن بلادها ستدافع عن مواردها الطبيعية.

ونُقل عن ​ترامب قوله في مقابلة عبر ​الهاتف أجريت معه ​لدى وصوله إلى ملعب الجولف الخاص به في ‌ويست بالم ‌بيتش بولاية فلوريدا "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما أكبر من الثمن الذي دفعه مادورو".

ودافع ​ترامب ​عن قراره بإلقاء القبض على مادورو بالقوة، قائلا للمجلة "كما تعلمون، إعادة الإعمار هناك وتغيير النظام، أو أيا كان ما تسمونه، أفضل مما هو عليه الوضع الآن. لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك".

وأضاف ترامب أن دولا أخرى قد ترى تدخلا أمريكيا.

وقال عن جزيرة جرينلاند التابعة للدنمرك عضو حلف شمال الأطلسي "نحن بحاجة إلى جرينلاند، بكل تأكيد".