نائبة مادورو تؤكد عدم معرفة مكانه بعد الهجوم الأمريكي

أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز السبت أنها لا تعرف مكان وجود نيكولاس مادورو، مؤكدة أن أوامره الموجهة إلى الجيش لا تزال سارية.

وقالت رودريغيز في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي "في ظل هذا الهجوم الوحشي، لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. نطالب حكومة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة".

وكان ترامب أعلن أنّ القوات الأمريكية ألقت القبض على مادورو بعد تنفيذ "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

وأكدت رودريغيز أنّ مادورو "أصدر أوامر واضحة جدا للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية بتفعيل كل خطط الدفاع الشامل عن الأمة (...) وقد صدرت تعليماته".

وتحدث وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، في وقت سابق، عن "تنفيذ انتشار واسع لكل القدرات البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.

وفي خطاب مسجّل بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي صباح السبت، اتّهم لوبيز الجيش الأميركي باستهداف "مناطق سكنية".

وقال "لقد دنّست القوات الغازية أرضنا (..) وصولا إلى استهداف مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين بصواريخ وقذائف أطلقت من طائرات مروحية"، مشيراً إلى أن السلطات "تجمع البيانات عن القتلى والجرحى".