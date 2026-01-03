ردود أفعال غاضبة تجاه الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها

قال مسؤول ⁠أمريكي اليوم السبت إن ​اعتقال ​الرئيس ​الفنزويلي ‌نيكولاس ‌مادورو وزوجته تم ⁠على ​يد قوات ​النخبة ‍الخاصة الأمريكية، ورافق الحدث ردود أفعال غاضبة من بينها ما أثاره السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو من ولاية أريزونا، الجدل بعد الغارات الأمريكية على فنزويلا، مؤكداً على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن «هذه الحرب غير قانونية».

ووصف جاليجو، الذي خدم سابقاً في سلاح مشاة البحرية الأمريكية في العراق، الهجوم بأنه «الحرب الثانية غير المبررة في حياتي»، وفق ما نقلت شبكة سي.بي.إس.نيوز الأمريكية اليوم السبت.

وفي موقف متقارب، أعرب السيناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا عن شكوكه حول قانونية الغارات، قائلاً في منشور على «إكس»: «أتطلع إلى معرفة ما إذا كان هناك أي شيء قد يبرر هذا الإجراء دستورياً في غياب إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوة العسكرية».

وكان الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس قد عارضوا خلال الأشهر الأخيرة تعزيزات عسكرية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، ما دفع مجلسي النواب والشيوخ للتصويت على إجراءات تهدف إلى منع الولايات المتحدة من شن هجمات على فنزويلا دون موافقة الكونغرس.

ردود فعل دولية

وفي هافانا، أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الهجوم الأمريكي، واصفاً إياه بـ«الهجوم غير القانوني» وطالب برد فعل دولي عاجل ضد هذا «العمل الإجرامي»، حسب وكالة برينسا لاتينا الإخبارية.

وقال في منشور على «إكس»: «تتعرض منطقتنا الآمنة لهجوم وحشي. إنه إرهاب دولة ضد الشعب الفنزويلي الشجاع وضد منطقتنا».

كما دعا رئيس كولومبيا جوستافو بيترو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة بعد ما وصفه بـ«هجمات» على العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

الوضع في فنزويلا

من جهته، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في مقطع فيديو اليوم السبت أن بلاده ستقاوم أي وجود للقوات الأجنبية، مشيراً إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف مناطق مدنية، وأن السلطات تعمل على جمع المعلومات حول القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترحيله من البلاد، في خطوة أثارت إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.