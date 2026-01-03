ترامب: القبض على مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا.

وكان الجيش الأمريكي شنّ سلسلة ضربات فجر السبت على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، على ما أوردت تقارير إعلامية أمريكية نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم.

ونقلت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" عن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تسمّهم تأكيدهم مشاركة القوات الأمريكية في العملية.

ولم يعلّق البيت الأبيض ولا البنتاغون بعد على الانفجارات أو التقارير التي تفيد بتحليق طائرات فوق العاصمة الفنزويلية.

وكتب ​ترامب في ​منشور ​على منصة تروث ‌سوشيال "‌نفذت ⁠الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة ​واسعة ​النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس ‍نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ‍وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".