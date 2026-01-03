فنزويلا تحت القصف.. ترامب يأمر بالهجوم ومادورو يعلن الطوارئ

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا، بما في ذلك منشآت عسكرية، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت.

من جانبها، أدانت فنزويلا "العدوان العسكري الخطير جدا" بعد أن هزت انفجارات العاصمة كراكاس، فيما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو حالة الطوارئ.

وأشار بيان للحكومة إلى أنّ "فنزويلا ترفض وتستنكر وتدين (...) العدوان العسكري الخطر جدا الذي شنته (...) الولايات المتحدة على أراضي فنزويلا وشعبها، في المناطق المدنية والعسكرية في كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا المحيطة بكاراكاس".

وأعلن مادورو حالة الطوارئ، داعيا "مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لتفعيل خطط التعبئة"، بحسب البيان.