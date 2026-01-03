خفر السواحل الأمريكي يبحث عن ناجين بعد ضرب قوارب في المحيط الهادئ

قال خفر السواحل الأمريكي يوم أمس الجمعة إنه لا يزال يبحث عن أشخاص في شرق المحيط الهادئ قفزوا من قوارب تردد أنها كانت تقوم بتهريب المخدرات عندما هاجم الجيش الأمريكي القوارب قبل أيام، الأمر الذي يقلل من احتمال نجاة أي شخص.

وقد بدأت جهود البحث بعد ظهر الثلاثاء بعدما أبلغ الجيش خفر السواحل أن هناك ناجين في المياه على بعد نحو 400 ميل (650 كيلومترا) جنوب غرب الحدود بين المكسيك وجواتيمالا، حسبما قالت الخدمة البحرية في بيان.

وأرسل خفر السواحل طائرة من سكرامنتو للبحث في منطقة تغطي أكثر من ألف ميل (1600 كيلومتر)، مع إصدار تحذير عاجل للسفن القريبة. وقال خفر السواحل إنه قام بتنسيق أكثر من 65 ساعة من جهود البحث، وعمل مع دول أخرى بالإضافة إلى السفن والقوارب المدنية في المنطقة.

وكان الجيش الأمريكي قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه استهدف خمسة قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات خلال يومين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، في حين قفز آخرون إلى البحر.