إدارة ترامب تجمّد تمويل رعاية الأطفال بسبب قضايا احتيال مزعومة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستجمد الأموال المخصصة لرعاية الأطفال في جميع الولايات حتى تقوم بالمزيد من عمليات التحقق بشأن البرامج، وهي خطوة تأتي بعد سلسلة من مخططات الاحتيال المزعومة في مراكز الرعاية النهارية في ولاية مينيسوتا والتي يديرها مقيمون صوماليون خلال السنوات الماضية.

وقال القائم بأعمال مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، جيم أونيل، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذه الخطوة تأتي ردا على "احتيال صارخ يبدو أنه مستشر في مينيسوتا وعلى مستوى البلاد".

وأضاف: "لقد أغلقنا صنبور الأموال وبدأنا في تعقب عمليات الاحتيال".