زلزال بقوة 6 درجات في البيرو يوقع عدداً من الإصابات

أسفر زلزال بقوة 6 درجات عن إصابة 25 شخصا على الأقل ليل السبت الأحد في البيرو، في منطقة أنكاش في شمال العاصمة ليما، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

وقالت السلطات إن الزلزال وقع السبت الساعة 21,51 (الأحد 02,51 صباحا بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة تشيمبوتي الساحلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن الزلزال تسبب في "إصابة 25 شخصا، من بينهم 12 أدخلوا المستشفى و13 سمح لهم بالمغادرة".

وفي مدينة تشيمبوتي التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، تضرر المستشفى الرئيسي، وكذلك مدارس والعديد من المنازل، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مباني متصدعة وأغراضا متناثرة على أرضية متاجر سوبرماركت.

وتقع البيرو التي تعد حوالي 34 مليون نسمة ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.

ويسجل فيها ما معدله 100 زلزال سنويا.

وفي العام 1970 وقع زلزال مدمر في منطقة أنكاش موديا بنحو 67 ألف شخص.