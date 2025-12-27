زلزال بقوة 7 درجات يضرب تايوان





قالت هيئة ‌الأرصاد الجوية في تايوان إن زلزالا بقوة سبع درجات هز منطقة تبعد نحو 32 كيلومترا قبالة مدينة ييلان الساحلية شمال شرق البلادمساء اليوم السبت، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.

وأضافت أن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبه ووقع على عمق 73 كيلومترا.

وقالت شركة تايوان للطاقة إن خدمة التيار الكهربائي انقطعت لفترة ​وجيزة عن أكثر من ​ثلاثة آلاف منزل ​في ييلان.

وذكرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ‌المحدودة إحدى كبريات الشركات في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، أن عددا محدودا ​من ​منشآتها في مجمع هسينشو للعلوم والتكنولوجيا بشمال البلاد استوفت معايير الإخلاء بعد الزلزال، ‍وأن الموظفين الذين تم إجلاؤهم عادوا إلى مواقع عملهم.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية السكان من احتمال حدوث هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين ‍5.5 وست درجات غدا.

كما أشارت إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال ستكون محدودة نظرا لعمقه النسبي ووقوعه في منطقة بحرية.