زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الهجوم الروسي الأخير على كييف يُظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب"، وذلك قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب حول خطة لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي إثر غارات روسية بالمسيّرات والصواريخ أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل "لا يريد الروس إنهاء الحرب، ويسعون إلى استغلال كل فرصة للإمعان في معاناة أوكرانيا وزيادة ضغوطهم على الآخرين حول العالم".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا هاجمت أوكرانيا ⁠بما يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال ⁠الليل، مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية.

وكتب زيلينسكي على ​منصة إكس "​إذا ​حولت روسيا حتى فترة الكريسماس (‌عيد ‌الميلاد) ⁠ورأس السنة الجديدة إلى فترة ​من ​المنازل المدمرة والشقق المحترقة ومحطات الطاقة المدمرة، ‍فلا يمكن الرد على هذا النشاط المريض إلا بخطوات قوية ‍حقا" ، داعيا الولايات المتحدة وأوروبا إلى الضغط على موسكو بشكل أقوى.