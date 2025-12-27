سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف

دوت انفجارات قوية عدة في مدينة كييف السبت، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من أن العاصمة الأوكرانية مهددة بالتعرض لهجوم صاروخي.

وكتب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق تليغرام "دوي انفجارات في العاصمة. قوات الدفاع الجوي تعمل. التزموا الملاجئ".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية حالة تأهب جوي على مستوى البلاد في الساعات الأولى من صباح السبت، مشيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن طائرات مسيرة تحلق فوق عدة مناطق أوكرانية، بما في ذلك العاصمة.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي عدة انفجارات قوية ترافقت مع وميض ساطع أضاء الأفق باللون البرتقالي.

وبعد مرور نحو ثلاث ساعات، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بسبب اقتراب طائرة مسيرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن يغادر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لبحث خطة معدلة لإنهاء الحرب مع نظيره الامريكي دونالد ترامب في فلوريدا الأحد.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب، تسارعت وتيرة المحادثات في الأسابيع الأخيرة بهدف ايجاد حل للنزاع يستند إلى خطة وضعها ترامب.

وتتهم روسيا زيلينسكي وداعميه من الاتحاد الأوروبي بالسعي لـ"نسف" الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتدعو الخطة الجديدة المعدلة المكونة من 20 نقطة إلى تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا.