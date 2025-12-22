الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد تعيين مبعوث لغرينلاد

نددت كوبنهاغن اليوم الاثنين بتعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لغرينلاد، الاقليم الدنماركي ذات الحكم الذاتي والذي سبق للرئيس دونالد ترامب أن أبدى رغبته بضمّه، مؤكدة عزمها على استدعاء سفير واشنطن احتجاجا على هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة "تي في 2" المحلية "لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول"، مشيرا الى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة "للحصول على توضيح" بهذا الشأن.

وكان ترامب أعلن الأحد تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري "مبعوثا خاصا للولايات المتحدة الى غرينلاند"، معتبرا أن لاندري يدرك "أهمية غرينلاد لأمننا القومي، وسيدفع بقوة مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا".