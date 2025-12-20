ترامب يعين قائداً للمارينز على رأس القيادة الأمريكية لأمريكا اللاتينية

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنرالا في قوات مشاة البحرية (مارينز) قائدا للقوات الأمريكية لأمريكا اللاتينية خلفا لأدميرال انتقد بحسب الصحافة الضربات على قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة في بيان على موقع البنتاغون أن ترامب عين الجنرال في المارينز فرانسيس ل. دونوفان على رأس "القيادة الأمريكية الجنوبية" (ساوثكوم) المسؤولة عن أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وهو منصب يشرف على الانتشار العسكري الأمريكي الجاري في بحر الكاريبي.

ودونوفان هو حاليا مساعد قائد العمليات الخاصة الأمريكية، بحسب وزارة الدفاع، ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل أن يتولى مهامه الجديدة.

وسيخلف الأدميرال ألفين هولسي الذي أعلن في منتصف أكتوبر أنه سيغادر منصبه في 12 ديسمبر "للتقاعد من البحرية".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أنه أعرب عن تحفظات بشأن الضربات التي نفذها البنتاغون على قوارب في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

واكتفى هولسي وهيغسيث بالإشارة إلى "التقاعد"، بعد عام فقط من تولي المنصب، على غرار العديد من القادة العسكريين الأمريكيين الذين غادروا مناصبهم أو أُبعدوا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، من دون ذكر أي سبب لذلك.

وتنشر الولايات المتحدة منذ الصيف أسطولا بحريا ضخما في بحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، ونفذت عددا من الضربات على قوارب قادمة من فنزويلا قالت إنها تشتبه بأنها تحمل مخدرات، فيما شكك خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولون في الولايات المتحدة في قانونية هذه العمليات.

ويلوح ترامب منذ أسابيع بتدخل بري في فنزويلا التي يترأسها نيكولاس مادورو، عدو الولايات المتحدة.

أبقى الرئيس الأمريكي احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحا في مقابلة نشرت الجمعة، وذلك بعد تصعيد حملة الضغط الأمريكية على كراكاس بفرض حصار نفطي.