ترامب: ورثت تركة مثقلة بالأزمات وأعمل على إصلاحها

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب مباشر ألقاه ليل الأربعاء/الخميس من البيت الأبيض، إقناع الشعب الأمريكي بأن قلقه بشأن الاقتصاد ليس في محله، مؤكدا أن أي تحديات قائمة يجرى إصلاحها.

واعتبر ترامب أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وقال: "قبل 11 شهرا، ورثت تركة مثقلة بالأزمات، وأنا الآن بصدد إصلاحها".

وتأتي تصريحاته في وقت حرج، حيث يسعى جاهدا لإعادة بناء شعبيته التي تشهد تآكلا مستمرا. وتظهر استطلاعات الرأي العام أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بالإحباط من تعامله مع الاقتصاد، لا سيما مع تسارع وتيرة التضخم بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها إلى رفع الأسعار وتباطؤ عمليات التوظيف، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.