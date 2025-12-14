ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم سيدني إلى 16 قتيلاً

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار على شاطئ أسترالي إلى 16 قتيلاً .

وكان إطلاق نار جماعي نفذه مسلحان خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني، أسفر اليوم الأحد، عن مقتل عدد من الأشخاص في هجوم وصفه قادة أستراليون بأنه عمل إرهابي استهدف الجالية اليهودية.

وقال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن ما لا يقل عن 29 شخصا نقلوا إلى المستشفيات وهم مصابون، من بينهم شرطيان.

وأوضح أن المسلح الآخر يعتقد أنه قيد الاحتجاز وفي حالة حرجة.

وأظهرت صورة صورها أحد أفراد المارة وبثتها قنوات تلفزيونية استرالية شخصا يبدو أنه يتغلب على أحد المسلحين وينزع منه سلاحه، قبل أن يوجه السلاح نحوه.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز إن قلبه مع الذين تضرروا من الحادث.

وأضاف: " الصور في بوندي مثيرة للصدمة والقلق". وأوضح " أفراد الشرطة والطوارئ متواجدون لإنقاذ الأرواح".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يتلقى تحديثات بشأن "الهجوم المروع". وأعلنت شرطة لندن أنها ستعزز الإجراءات الأمنية في المواقع اليهودية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي في أستراليا الذي استهدف احتفالا يهوديا".