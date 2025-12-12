مادورو: احتجاز أمريكا لناقلة النفط الفنزويلية "قرصنة بحرية"

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الخميس بممارسة "القرصنة البحرية"، وذلك عقب احتجاز القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي ناقلة نفط قبالة سواحل بلاده.

ويخضع النفط الفنزويلي الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، وخاصة إلى الصين.

وقد يؤثر احتجاز الناقلة سلبا على صادرات فنزويلا النفطية في حال أوقف تجار النفط تعاملهم معها.

وقال مادورو خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي "خطفوا أفراد الطاقم وسرقوا السفينة ودشنوا عهدا جديدا: عهد القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي".

وأضاف "لقد ارتكبوا عملا إجراميا وغير قانوني بالمطلق بتنفيذهم هجوما عسكريا وعملية خطف وسرقة، على غرار قراصنة الكاريبي، ضد سفينة تجارية مدنية خاصة، سفينة حفظ سلام".

وكشف أن "السفينة جرى اعتراضها أثناء اقترابها من المحيط الأطلسي (...) شمال ترينيداد وتوباغو، وهي متجهة إلى جزر غرينادا".

وقال إن السفينة كانت تحمل "1,9 مليون برميل من النفط إلى الأسواق الدولية (...) نفط دفع ثمنه في فنزويلا، لأن أي مستورد للنفط يدفع ثمنه أولا".

ووفقا لموقع "مارين ترافيك" كانت ناقلة النفط "سكيبر" تحمل 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أما وجهتها، بحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد كانت كوبا.

وأعرب مادورو عن قلقه على أفراد الطاقم "المفقودين"، قائلا "لا أحد يعلم مكانهم"، مشيرا إلى أنه "أصدر تعليمات" باتخاذ "الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة".

وأكد أن "فنزويلا ستؤمن جميع السفن لضمان حرية تجارة نفطها مع العالم".